Ilaria D’Amico lascia la conduzione del calcio a Sky: “Voglio nuove sfide” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo aver raccontato per 18 anni il calcio agli sportivi italiani, la conduttrice di Sky, Ilaria D’Amico, ha annunciato che presto si dedicherà ad un’ altra esperienza televisiva. Lo spiega lei stessa nel corso di una intervista al Corriere della Sera: “Ho riflettuto, decantato, mi sono chiesta dove volessi andare. Ho avvertito che era il momento di raccogliere nuove sfide. Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi possibili e di aver fatto un percorso bellissimo ma anche netto. Addio allo sport? Dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Con la fine della Champions voltero’ pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e ... Leggi su sport.periodicodaily

