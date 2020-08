Ilaria D’Amico lascia il calcio: «Volto pagina» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D’Amico lascia Sky calcio. «Dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova» ha dichiarato la presentatrice di Sky Sport nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Una decisione importante che comporta un … L'articolo Ilaria D’Amico lascia il calcio: «Volto pagina» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

