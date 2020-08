Ilaria D'Amico lascia il calcio. Ecco cosa farà (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo ha annunciato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ilaria D'Amico lascerà il calcio. E lo farà subito dopo la fine della Champions League. La giornalista di Sky Sport ha già le idee chiare sul futuro che l'aspetta. Andrà in onda in prima serata con una trasmissione dedicata all'attualità e che diventerà un appuntamento fisso nel palinsesto della tv satellitare. Leggi su iltempo

