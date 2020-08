Ilaria D’Amico e l’addio allo sport e al calcio: vuole scoprire cose nuove (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D’Amico sostiene di voler abbandonare il mondo del calcio per dedicarsi a nuove tematiche e alla conduzione di diversi format televisivi Ilaria D’Amico dice addio al mondo dello sport e del calcio. Volto noto nel modo del giornalismo sportivo, lascia gli appassionati che si erano affezionati alla sua conduzione per dedicarsi all’attualità. Dopo 23 anni, di cui 18 a Sky, Ilaria D’Amico commenterà la finale di Champions League il prossimo 23 agosto e lì sarà l’ultima volta che tratterà di pallone. “Avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova (…) Mi sono chiesta dove volessi andare e ho ... Leggi su zon

