Ilaria D’Amico dice addio al calcio: «Ho bisogno di nuove sfide, una prima serata che parli di attualità» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D'Amico Dopo 23 anni, di cui quasi 18 passati a Sky, Ilaria D’Amico dice addio allo sport e al calcio. Volto di punta degli studi live della pay TV fin dalla sua nascita (2003), la conduttrice e giornalista romana ha deciso che la finale di Champions League del prossimo 23 agosto sarà la sua ultima volta nel mondo del pallone: “Avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova (…) Mi sono chiesta dove volessi andare e ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide. Con lo sport mi sono tolta ogni sfizio: ho fatto un percorso bellissimo e netto” dichiara la D’Amico al Corriere della Sera. Nessun rimpianto né rimorso; è decisa a voltare pagina per ... Leggi su davidemaggio

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - difa2007 : Ilaria D'amico lascia il calcio finalmemte non vedremo piu' quella faccia di……...……….. - dottalessandro2 : RT @MarcoDiMaro: Ilaria D'Amico lascia il calcio 'Mi ero stancata di trattenere le lacrime ogni volta che la Juve usciva dalla Champions'. - gabrirulla : RT @InterCM16: Ilaria D’Amico:”Bilancio rosso per le italiane in Europa. C’è l’Inter in Europa League ma è uscita prematuramente dalla Cham… - LuigiBevilacq17 : RT @InterCM16: Ilaria D’Amico:”Bilancio rosso per le italiane in Europa. C’è l’Inter in Europa League ma è uscita prematuramente dalla Cham… -

