Ilaria D’Amico, clamoroso addio dopo 23 anni, cosa farà adesso? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D’Amico ha deciso di cambiare vita e di intraprendere una nuova avventura televisiva. Rimarrà sempre su Sky, ma in un’altra veste Fonte: InstagramIl 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti e tra i tanti bisogna annoverare anche l’addio di Ilaria D’Amico al mondo del calcio. Un “rapporto” durato ben 23 anni (di cui 18 anni su Sky) nei quali la conduttrice si è fatta valere con grande professionalità. La vita è fatta di cambiamenti e ad un certo punto la bella romana ha deciso di intraprendere un’avventura diversa e di mettersi nuovamente in gioco. Vuole dare una nuova immagine di sé e far vedere al pubblico che può cimentarsi tranquillamente anche in altri ambiti. Ancora non si conoscono ... Leggi su chenews

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - Gazzetta_it : #IlariaDAmico lascia il calcio: '23 anni bellissimi, ora voglio voltare pagina' - carlinohugo : RT @NicolaRaiano: Ilaria D'Amico lascia Sky Sport e passa all'attualità, sempre di casa Sky. Ho sempre pensato a lei come una conduttrice… - prestia_fabio : RT @tvblogit: Ilaria D'Amico dice addio al calcio: si occuperà di un programma di attualità - NicolaRaiano : Ilaria D'Amico lascia Sky Sport e passa all'attualità, sempre di casa Sky. Ho sempre pensato a lei come una condut… -

