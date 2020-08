Ilaria D’Amico cambia vita: l’addio dopo 23 anni di passione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Drastica decisione per Ilaria d’Amico, la giornalista e presentatrice che abbiamo imparato a conoscere nei più celebri studi dedicati al mondo dello sport e del calcio. La compagna di Gianluigi Buffon, intervistata da Il Corriere della Sera, ha infatti deciso di dare un taglio netto al suo passato decidendo di abbandonare definitivamente il mondo del calcio ma non prima di veder decretato il vincitore della Champions League. Ilaria D’Amico: l’addio al mondo dello sport “Ho sentito che era arrivato il momento per raccogliere nuove sfide – sono le parole di Ilaria D’Amico ai giornalisti del Corriere ai quali ha annunciato un grande cambiamento nella sua vita dal punto di vista lavorativo – Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi ... Leggi su thesocialpost

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - Gazzetta_it : #IlariaDAmico lascia il calcio: '23 anni bellissimi, ora voglio voltare pagina' - piano_vai : RT @jason05_: 'Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione… da giorni si addormenta con le cuffie: riascolta i pr… - SaccaniSaccani : RT @Corriere: Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - PinoSa54 : ????????????????.... EVVIVAAAAA..... Finalmente la prima cosa buona della sua carriera ....???????????????? -

