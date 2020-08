Il vaccino Sputnik V non è affatto pronto. Propaganda di Putin? La comunità scientifica parla chiaro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come potevamo aspettarci, la Comunità scientifica non è rimasta piacevolmente impressionata dall’annuncio in pompa magna da parte di Vladimir Putin del vaccino Sputnik V (Gamaleya Institute), sbaragliando tutti gli osservatori internazionali, compresi i gruppi NoVax, che secondo alcuni analisti informatici sarebbero stati aizzati da anni da Mosca sui Social network allo scopo di esacerbare le divisioni politiche nei Paesi occidentali. Il vaccino utilizza un vettore virale (adenovirus) per trasportare un frammento di codice genetico contenente le informazioni per produrre l’antigene del nuovo Coronavirus. Si tratta di una tecnica usata anche da altre case farmaceutiche occidentali, alcune giunte alle fasi più avanzate della sperimentazione. È possibile ... Leggi su open.online

