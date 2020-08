“Il suo fidanzato?”. Barbara D’Urso, a vuotare il sacco è la sua amica Marta Flavi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un successo dietro l’altro dal punto di vista professionale, ma sentimentalmente è calma piatta. Barbara D’Urso è ormai single da diverso tempo e tutti i flirt e le storie che le sono state attribuite sono state seccamente smentite oppure ridotte a semplici amicizie dalla stessa conduttrice. Ed ora a svelare almeno una buona parte delle ragioni per cui la presentatrice di Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso, Domenica Live e Grande Fratello non ha ancora trovato la sua anima gemella ci ha pensato Marta Flavi. Sul numero speciale della rivista “Nuovo in famiglia” l’esperta di sentimenti e storie d’amore ha parlato di alcuni vip che presto potrebbero iniziare una nuova relazione e tra di loro ecco spuntare il nome di Barbara D’Urso. La presentatrice regina ... Leggi su caffeinamagazine

