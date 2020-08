Il sottosegretario si dimette contro la Azzolina. Ma cambia solo ministero (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Non voglio fare polemiche, ci sono state divergenze. Sull'assunzione dei precari, sulle deleghe che non sono state distribuite. È normale che in un governo di coalizione ci siano posizioni diverse tra esponenti di partiti diversi, ma questo ha reso ad un certo punto impossibile il mio lavoro». Così in un'intervista a "La Stampa" Giuseppe De Cristofaro (LeU) che da tre giorni non è più sottosegretario all'Istruzione e si è trasferito al ministero dell'Università con lo stesso incarico. «Un gesto - si legge - che è frutto di uno scontro con la ministra Lucia Azzolina ad un certo punto divenuto insostenibile». «Avrei preferito un po' di sintesi in più tra le diverse posizioni, maggiore ascolto dei sindacati, ... Leggi su iltempo

tempoweb : Il sottosegretario si dimette contro la Azzolina. Ma cambia solo ministero #giuseppedecristofaro #luciaazzolina… - SI_sinistra : RT @FirenzePost: Scuola: sottosegretario De Cristofaro si dimette per contrasti insanabili con l’Azzolina - FirenzePost : Scuola: sottosegretario De Cristofaro si dimette per contrasti insanabili con l’Azzolina - CortellaM : RT @BottaMktg: Gentile sottosegretario, se oggi si dimette posso mettere una buona parola per lei, a Principina a Mare cercano un parcheggi… - BarbaraDamelia : RT @BottaMktg: Gentile sottosegretario, se oggi si dimette posso mettere una buona parola per lei, a Principina a Mare cercano un parcheggi… -

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretario dimette Scuola: sottosegretario De Cristofaro si dimette per contrasti insanabili con l’Azzolina Firenze Post Scuola: sottosegretario De Cristofaro si dimette per contrasti insanabili con l’Azzolina

ROMA – La ministra Azzolina non solo colleziona gaffes stratosferiche, che in un paese normale avrebbero già da tempo dovuto comportare le dimissioni, ma con le sue decisioni non condivise provoca mal ...

Spadafora si dimette: Conte congela le dimissioni

Dimissioni congelate, almeno per ora. Secondo quanto riportato dal Foglio, questa mattina il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rassegnato le sue dimissioni al presidente del Consiglio Giusepp ...

ROMA – La ministra Azzolina non solo colleziona gaffes stratosferiche, che in un paese normale avrebbero già da tempo dovuto comportare le dimissioni, ma con le sue decisioni non condivise provoca mal ...Dimissioni congelate, almeno per ora. Secondo quanto riportato dal Foglio, questa mattina il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rassegnato le sue dimissioni al presidente del Consiglio Giusepp ...