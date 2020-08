Il sindaco Sala turista a Firenze, incontro con Nardella: "Risorgeremo insieme" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un'altra giornata in Toscana per il sindaco di Milano Giuseppe Sala . Dopo l'incontro con Beppe Grillo, ieri a Marina di Bibbona, il primo cittadino - che sta trascorrendo le vacanza con 'base' in ... Leggi su lanazione

mariamacina : Fa scalpore l'incontro tra il sindaco Sala e Grillo nella villa megagalattica di costui. Si vocifera che si stia c… - convivioblog : @barbarajerkov @RobertoLocate14 #Sala è una delle persone più opportuniste nel panorama politico. Sta cercando sost… - zazoomblog : Il sindaco Sala turista a Firenze incontro con Nardella: Risorgeremo insieme - #sindaco #turista #Firenze… - frances73686035 : @Adnkronos PENSATE CHE IL COMUNE DI MILANO DEL SINDACO SALA NON HA NEMMENO UN DEPURATORE! - infoitinterno : Sala e Grillo, incontro al mare: il sindaco ha raggiunto in Toscana il fondatore dei 5 Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Sala

IL GIORNO

Un centinaio di persone in giro per la città, a occupare insediamenti abusivi già presenti sul territorio o necessariamente a crearne di nuovi. E appena 12 in attesa di un ricollocamento in alloggi al ...2' di lettura 12/08/2020 - Come previsto, eccoli qua i contributi comunali per gli International Motor Days. Martedì sera la giunta comunale (con il no di Borroni, l’uscita dalla sala al momento del v ...