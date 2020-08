Il sindaco di Castelmagno: "Sarebbero bastati 30mila euro per evitare la tragedia" (Di mercoledì 12 agosto 2020) “In una notte abbiamo perso il 50% dei giovani del nostro comune”. C’è rabbia e sconforto nelle parole di Alberto Bianco, il sindaco di Castelmagno, piccolo paese di 54 abitanti dell’alta Valle Grana, in provincia di Cuneo, sconvolto dall’incidente nel quale stanotte sono morti cinque ragazzi, tutti sotto i 24 anni, tra cui due fratelli. Giovani che Bianco conosceva molto bene: al telefono con l’AdnKronos, fa fatica a trovare le parole.“Quindici giorni fa avevamo fatto una bella foto, c’erano tutti gli abitanti di questa frazione: mi creda, è agghiacciante vederla, si può dire che è tagliata in due”. Non ci sta a dare la colpa ai giovani, che pure erano in nove in un’auto da sei. “È una di quelle tragedie che succedono non perché i ... Leggi su huffingtonpost

