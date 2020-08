Il Segreto anticipazioni 13 agosto 2020: Felisa ha l'ordine di uccidere Pepa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Segreto torna giovedì 13 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 con le repliche e una doppia puntata. Le anticipazioni non lasciano dubbi: Angustias ha ordinato di uccidere Pepa. Il Segreto torna giovedì 13 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione e con la doppia puntata, in onda dalle 14:45 alle 16:50 circa, in attesa che torni in onda Daydreamer. Nelle anticipazioni Felisa riceve da Angustias l'ordine di uccidere Pepa! Sebastian è deciso a firmare i documenti per associarsi con Donna Francisca nella conserviera degli Ulloa nonostante i tentativi di Emilia di dissuaderlo. Il marchese Albi, incoraggiato da ... Leggi su movieplayer

