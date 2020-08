Il romantico regalo di Harry per i 39 anni di Meghan: ha cucinato per lei e le ha disegnato una collana (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre il Regno Unito era scosso dalle anticipazioni della biografia bomba Finding Freedom che secondo tutti gli esperti reali rischia di compromettere definitivamente i rapporti del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle con la royal family, i Sussex, che ormai da marzo vivono a Los Angeles col piccolo Archie, avevano altro a cui pensare. Il 4 agosto c’era da festeggiare il trentanovesimo compleanno di Meghan. E Harry per l’amata sposa ha organizzato la più romantica delle sorprese. Una cena casalinga a due – ai fornelli c’era il principe in persona – e un regalo speciale. Un collier disegnato proprio da Harry. Leggi su vanityfair

infoitcultura : Meghan, il romantico regalo di Harry: cucina per lei e le disegna una collana - DRepubblicait : Meghan, il romantico regalo di Harry: cucina per lei e le disegna una collana [aggiornamento delle 11:21] - DRepubblicait : Meghan, il romantico regalo di Harry: cucina per lei e le disegna una collana [aggiornamento delle 10:48] - cine_mad : @lo_ca_fa Secondo me però, non deve per forza essere un regalo, sarà che son egoista e devo migliorare su queste co… - luigi_luigi2 : @Sa_2810_ Forse quando nn c’era il ??le Persone ci mancavano di + si raccontavano di +Forse + k ciattare o telefonar… -

Ultime Notizie dalla rete : romantico regalo Meghan, il romantico regalo di Harry: cucina per lei e le disegna una collana d.repubblica.it Il romantico regalo di Harry per i 39 anni di Meghan: ha cucinato per lei e le ha disegnato una collana

Mentre il Regno Unito è scosso dalle anticipazioni della biografia bomba «Finding Freedom» che rischia di compromettere definitivamente i rapporti con la royal family, il principe per festeggiare il c ...

Meghan, il romantico regalo di Harry: cucina per lei e le disegna una collana

Non si vedono da mesi eppure non si è mai parlato così tanto di loro come in questi giorni. Meghan e Harry tornano a essere i protagonisti indiscussi della cronaca rosa internazionale con l'uscita, do ...

Mentre il Regno Unito è scosso dalle anticipazioni della biografia bomba «Finding Freedom» che rischia di compromettere definitivamente i rapporti con la royal family, il principe per festeggiare il c ...Non si vedono da mesi eppure non si è mai parlato così tanto di loro come in questi giorni. Meghan e Harry tornano a essere i protagonisti indiscussi della cronaca rosa internazionale con l'uscita, do ...