Il ritorno di Grillo: “Connettività sia diritto costituzionale, servono scelte coraggiose. Dite al treno che io passo una volta sola”. Il video (Di mercoledì 12 agosto 2020) “È parecchio tempo che non faccio video, che non voglio apparire, che sono in disparte, perché si dicono un sacco di cose su cui preferisco non essere immischiato. Ma ci terrei a dire che io ho fatto parte di un sogno che si è realizzato del Movimento 5 stelle che oggi governa, partendo da un’idea di rete e di un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi partendo proprio dall’idea che la rete è l’intelligenza condivisa. Attraverso quello ci passerà qualsiasi cosa e noi ci perdiamo in discorsi in discorsi inutili, vuoti e senza senso“. Esordisce così Beppe Grillo, in un video pubblicato sul suo blog e intitolato “Dite al treno che io passo una sola volta”. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano

erregi69 : Il ritorno di Grillo: “Connettività sia diritto costituzionale, servono scelte coraggiose. Dite al treno che io pas… - convivioblog : @Monica22043399 Gli sfascisti stanno lavorando bene al ritorno del Fascismo. Ha cambiato solo nome, ora si chiama S… - n_nad1a : @laura_maffi @LorenzoCol @beppe_grillo Ma guarda molti trollazzi come questo probabilmente nemmeno ce l’hanno un pa… - movingmymind : @riotta @beppe_grillo Certo. Certo. Aspettiamo il ritorno dei tempi d’oro romani. - Rocco_italiano2 : Non c'è bisogno, i romani si salveranno da soli nelle urne. @virginiaraggi parla di ritorno al passato ma piuttosto… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Grillo Il ritorno di Grillo: “Connettività sia diritto costituzionale, servono scelte coraggiose Il Fatto Quotidiano Grillo e Di Maio lanciano Raggi-bis, eletti scalpitano: "Via tetto 2 mandati"

Se vogliamo parlare di superamento della nostra regola interna del limite dei due mandati, si faccia apertamente e pubblicamente in un consesso adatto come gli stati generali, quando potremo tenerli.

M5S e tetto del doppio mandato elettorale. I big esclusi dalle Camere: Di Maio, Fico, Crimi. Salvo Di Battista

Il caso di Virginia Raggi, al suo terzo mandato in consiglio comunale a Roma in vista della futura corsa per diventare sindaco della città, riapre per il M5S la questione della inderogabilità della re ...

Se vogliamo parlare di superamento della nostra regola interna del limite dei due mandati, si faccia apertamente e pubblicamente in un consesso adatto come gli stati generali, quando potremo tenerli.Il caso di Virginia Raggi, al suo terzo mandato in consiglio comunale a Roma in vista della futura corsa per diventare sindaco della città, riapre per il M5S la questione della inderogabilità della re ...