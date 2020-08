Il Principio del Piacere la serie tv dell’Est di Rai 4, anticipazioni episodi del 13 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Principio del Piacere su Rai 4 giovedì 13 agosto altri due episodi del crime che arriva dall’Est Prosegue l’appuntamento in prima visione su Rai 4 con Il Principio del Piacere, una serie tv dell’Est Europa ambientata in Repubblica Ceca, Polonia e Ucraina. Giovedì 13 agosto altri due episodi, il settimo e l’ottavo della prima stagione. La serie arriva in Italia un anno dal rilascio in nell’est ed è il primo paese occidentale a trasmetterlo seguendo Polonia e Ucraina. La serie è distribuita nel mondo da Beta Film con il titolo di The Pleasure Principle ed è composta da 10 episodi da un’ora. Si tratta del primo ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Principio del Principio di incendio a Rollo di Andora: domato grazie agli abitanti della frazione (FOTO) SavonaNews.it Niente 'privacy' per i furbetti, ora bufera su Tridico

Può cadere il velo della privacy sui "furbetti del bonus". L'autorità garante fa sapere all'Inps che i nomi possono essere svelati: non ci sono vincoli di riservatezza che tengano. Nei palazzi della p ...

Via libera del Governo ai campionati dilettantistici e giovanili: riparte tutto il calcio italiano

Il comunicato stampa del 12 agosto rilasciato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio: Il Governo ha approvato oggi il Protocollo per la ripresa del calcio di base predisposto dalla FIGC. Finalmente t ...

