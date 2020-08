Il presidente filippino Duterte farà da cavia al vaccino russo. Il portavoce: “È vecchio, può sacrificare la sua vita” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte si è offerto per “fare da cavia” al vaccino russo contro il Coronavirus, secondo quanto annunciato dal suo portavoce Harry Roque e riportato da Agi. Il leader filippino, 75 anni, ha inoltre espresso “un’immensa fiducia” negli sforzi della Russia per fermare la pandemia. “Credo che il vaccino che avete prodotto rappresenti veramente un bene per l’umanità”, ha detto Duterte. “Sarò il primo sul quale sarà sperimentato” il farmaco, ha aggiunto. Il portavoce ha voluto sottolineare che il capo di Stato – noto per alcune dichiarazioni controverse – “non sta scherzando”. E ... Leggi su tpi

