Il permesso di soggiorno rilasciato per l’emergenza COVID-19 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, in un provvedimento dello scorso 25 giugno ha autorizzato il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie nei confronti di un cittadino pakistano da tempo in Italia. Spiega il Sole 24 Ore che a fronte di un racconto sulle asserite ragioni di sicurezza che, a detta dell’uomo, avrebbero reso impossibile il rientro nel Paese e che, nella valutazione dei giudici, è stato considerato di dubbia credibilità (in sintonia peraltro con il diniego della Commissione territoriale), a essere ritenute fondate sono state le ragioni legate al rischio epidemia, soprattutto quelle sulla difficoltà di potersi curare in maniera minimamente soddisfacente. I giudici, nel ritenere che la pandemia in Pakistan ha assunto una particolare gravità e diffusione ... Leggi su nextquotidiano

