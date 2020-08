Il paradosso del Corriere e della Verità: se la prendono con l’Inps che ha scoperto i politici col bonus. “Caso montato”, “fuga di notizie” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ci sono tre parlamentari che hanno beneficiato del bonus 600 euro pensato per aiutare le partite Iva durante l’emergenza coronavirus, altri due che lo hanno chiesto ma non ottenuto. Eppure al centro della polemica di alcuni giornali finiscono l’Inps e il suo presidente Pasquale Tridico, accusati anche dai politici di aver orchestrato una strategia ad hoc per riconquistare i favori del M5s e favorire la campagna elettorale in vista del referendum di settembre sul taglio dei parlamentari. Un taglio che era stato votato da tutti i partiti di maggioranza e opposizioni sia alla Camera che al Senato. Ora invece deputati e senatori fanno scudo e vanno all’attacco di chi, dice il leghista Gianmarco Centinaio, ha studiato “un modo per far pensare agli italiani che tutti i parlamentari sono brutti, cattivi, spendaccioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano

TNannicini : Sul #referendum siamo di fronte a un paradosso: i fautori del sì al taglio dei parlamentari chiedono un voto non su… - JoeWolve : @LucaBizzarri E' un articolo di più di 2 anni fa, ma almeno leggilo. Grillo fa riferimento ad un paradosso di Brett… - durante_g : RT @GavinoSanna1967: L'apparente paradosso è che il disegno trionfi con loro all'apice del potere. Un partito che abbia un obiettivo di qua… - TommyBrain : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa - IacobellisT : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : paradosso del Giovani e anziani sono più soli. Il paradosso del «tutti collegati» Avvenire Libano, gli scenari dopo le dimissioni del governo. Quale ruolo per l'Italia nel Mediterraneo

Quali sono, secondo lei, gli scenari possibili in Libano dopo le dimissioni dell'esecutivo del premier Diab? «Ora ci sarà sicuramente un tentativo di valutare la presenza di maggioranze che possano as ...

Dirigenti Scolastici: Concorso dirigenti scolastici 2017: “Giustizia per l’Orale” denuncia i plurimi aspetti di illegittimità

Prosegue regolarmente, negli intenti del Ministero, l'iter del concorso a dirigenti scolastici bandito nel 2017 e conclusosi nell'estate 2019. Proseguono parallelamente anche i vari contenziosi ammini ...

Quali sono, secondo lei, gli scenari possibili in Libano dopo le dimissioni dell'esecutivo del premier Diab? «Ora ci sarà sicuramente un tentativo di valutare la presenza di maggioranze che possano as ...Prosegue regolarmente, negli intenti del Ministero, l'iter del concorso a dirigenti scolastici bandito nel 2017 e conclusosi nell'estate 2019. Proseguono parallelamente anche i vari contenziosi ammini ...