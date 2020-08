Il Paradiso delle Signore anticipazioni: VITTORIO, il passato lo sconvolgerà? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non vediamo l’ora che arrivi il 7 settembre per metterci comodi in poltrona e vedere i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore! Siamo rimasti purtroppo senza un finale (causa ultimi eventi pandemici) e la Rai ha dunque proposto le repliche della fiction daily per smorzare l’attesa.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 13 agosto 2020La quarta stagione manca insomma degli ultimi episodi, ma gli attori sono già ritornati sul set a fine giugno per registrare le nuove puntate e quindi scopriremo presto se le storie d’amore dei nostri protagonisti avranno un lieto fine oppure si complicheranno ancora di più. Il Paradiso delle Signore: tante novità da settembre Basti sapere, infatti, che nella nuova stagione ... Leggi su tvsoap

