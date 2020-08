Il Paese cretinetti ovvero, ora, chi ha bisogno, riceverà il bonus? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cosa fai cretinetti, parli da solo? La celebre frase del personaggio di Elvira Almiraghi, interpretato da Franca Valeri, la moglie milanese abile e spregiudicata donna d’affari dell’industriale romano Albero Nardi, un megalomane sempre pieno di debiti del film Il Vedovo, ben si attaglia allo stato odierno dell’Italia, dove naturalmente l’Italia è l’imprenditore Nardi. Il nostro Paese in forza delle più ‘pesanti’ istituzioni è mobilitato da alcuni giorni a svelare il nome di tre rappresentanti del Parlamento che hanno beneficiato del bonus 600 euro partite Iva.L’universo del moralismo di facciata e dell’etica protestante sognata, ma impossibile d’arrivare, sta destreggiandosi nel trovare la migliore inquadratura per infarcire una dettagliata lezioncina sul ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il Paese cretinetti ovvero, ora, chi ha bisogno, riceverà il bonus? - _Alessandria_ : @simona1964 @FilippoBelloma1 @Marinella456 Io non dico bugie, ed ho l'età per averla vissuta la storia..... al paes… - iorollomaria : RT @direzioneprc: la ringraziamo anche per il sostegno a Rifondazione Comunista e alla Sinistra Europea. Le promettiamo che non smetterem… - mifrasc : RT @direzioneprc: la ringraziamo anche per il sostegno a Rifondazione Comunista e alla Sinistra Europea. Le promettiamo che non smetterem… - partito_4 : RT @direzioneprc: la ringraziamo anche per il sostegno a Rifondazione Comunista e alla Sinistra Europea. Le promettiamo che non smetterem… -

Ultime Notizie dalla rete : Paese cretinetti Il Paese cretinetti ovvero, ora, chi ha bisogno, riceverà il bonus? L'HuffPost Il Paese cretinetti ovvero, ora, chi ha bisogno, riceverà il bonus?

Cosa fai cretinetti, parli da solo? La celebre frase del personaggio di Elvira Almiraghi, interpretato da Franca Valeri, la moglie milanese abile e spregiudicata donna d’affari dell’industriale romano ...

Addio a Franca Valeri, Signorina centenaria

La signorina del secolo. A dispetto dei cento anni: il tempo di compierli, appena (lo scorso 31 luglio), e poi andarsene. Franca Valeri ieri mattina, alle 7,40, ha salutato questo mondo, quest’Italia.

Cosa fai cretinetti, parli da solo? La celebre frase del personaggio di Elvira Almiraghi, interpretato da Franca Valeri, la moglie milanese abile e spregiudicata donna d’affari dell’industriale romano ...La signorina del secolo. A dispetto dei cento anni: il tempo di compierli, appena (lo scorso 31 luglio), e poi andarsene. Franca Valeri ieri mattina, alle 7,40, ha salutato questo mondo, quest’Italia.