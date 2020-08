Il padre di Viviana Parisi: «Penso a un gesto estremo dopo l’incidente» | VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per conoscere nel dettaglio i risultati dell’autopsia effettuata martedì sera sul copro di Viviana Parisi occorrerà attendere i canonici 90 giorni. Nel frattempo, però, i legali della famiglia Mondello hanno ottenuto alcune informazioni preliminari che non hanno dato molte indicazioni in più rispetto alle varie ricostruzioni su cui stanno indagando gli inquirenti. E mentre la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta (contro ignoti) per omicidio volontario e sequestro di persona, il padre della 43enne ha raccontato la sua idea su quanto avvenuto. LEGGI ANCHE > Viviana Parisi, neanche l’autopsia scioglie i dubbi Secondo Luigino Parisi, infatti, sua figlia potrebbe aver deciso quel gesto estremo ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : padre Viviana Il padre di Viviana: "Mia figlia turbata dal Coronavirus, spero trovino presto Gioele" L'HuffPost L'autopsia su Viviana: "Omicidio o suicidio? Non escludiamo nulla". Gioele non si trova

È stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi. Cominciata dopo le 18 nell’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina, ha visto la partecipazione anche di un entomologo forense, Stefano V ...

Il padre di Viviana: "Mia figlia turbata dal Coronavirus, spero trovino presto Gioele"

