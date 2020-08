Il nuovo decreto immigrazione al rush finale. Nel piano Lamorgese i richiedenti asilo saranno accolti con permessi umanitari e la gestione passerà ai Comuni (Di mercoledì 12 agosto 2020) È stata molto chiara la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: l’era Salvini verrà definitivamente archiviata. Intervistata al Caffeina Festival a Santa Severa sul tema sbarchi, tornato prepotentemente in auge nelle ultime settimane, la titolare del Viminale ha annunciato di avere chiuso la stesura del nuovo decreto immigrazione, destinato a sostituire quelli varati dal suo predecessore che aveva decurtato i soldi destinati all’accoglienza giornaliera dei migranti e tolto la possibilità di ottenere il permesso umanitario per tutti coloro che non avendo i requisiti per vedere accolta la propria richiesta di asilo, diventando di fatto irregolari. “Abbiamo modificato il sistema di accoglienza anche per coloro che sono ... Leggi su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : DECRETO AGOSTO Il nuovo testo anti-crisi vale 25 miliardi [Leggi] - fattoquotidiano : Le trivelle continuano a dividere. A riaccendere le polemiche è il nuovo emendamento al decreto Semplificazioni pre… - Piu_Europa : La cifra di questa manovra da 25 miliardi è quella di interventi emergenziali a pioggia, nuovo debito garantito dal… - mimma42 : RT @magicaGrmente22: È incommentabile. Migranti, pronto nuovo decreto Immigrazione. Lamorgese: 'Richiedenti asilo rientreranno nel sistema… - AldoModica : RT @MarcoSanavia1: Il cerchio è chiuso, l’apertura è totale. Aspettiamoci l’invasione. -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo decreto Il nuovo decreto sull’emergenza Covid non consente un lockdown nazionale? Non è affatto così, al momento Open Il "favorino" di Conte al suocero che non scandalizza i grillini (a differenza del bonus...)

Torna alla ribalta la vicenda del suocero del premier Giuseppe Conte sgravato dall'accusa di peculato grazie a una normetta infilata nel decreto Rilancio. Vicenda che Il Tempo aveva denunciato ...

Stop all'apertura di nuovi ristoranti fino a dicembre 2021: la proposta di Ristoratori Toscana

E' stato dichiarato ammissibile l'emendamento al decreto Agosto a firma del senatore del Pd Dario Parrini che chiede la sospensione dell'efficacia della legge Bersani e quindi il blocco dell'apertura ...

Torna alla ribalta la vicenda del suocero del premier Giuseppe Conte sgravato dall'accusa di peculato grazie a una normetta infilata nel decreto Rilancio. Vicenda che Il Tempo aveva denunciato ...E' stato dichiarato ammissibile l'emendamento al decreto Agosto a firma del senatore del Pd Dario Parrini che chiede la sospensione dell'efficacia della legge Bersani e quindi il blocco dell'apertura ...