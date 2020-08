Il nostro cammino verso la rivoluzione verde (Di mercoledì 12 agosto 2020) Da quando il Movimento 5 Stelle è in Parlamento i temi ambientali sono entrati stabilmente nell’agenda politica. E da quando siamo al governo quell’agenda diventa realtà giorno dopo giorno. Ogni nostra proposta tiene conto della necessità di salvaguardare ambiente e salute umana da un lato, e delle opportunità di innovazione e progresso da cogliere grazie alla riconversione ecologica dall’altro lato. Economia circolare, mobilità elettrica, efficienza ed energie rinnovabili, promozione delle aree protette e messa in sicurezza del territorio, turismo sostenibile, ricerca e innovazione: sono tanti e diversi i fronti di impegno che in Parlamento e al governo vedono protagonista il MoVimento 5 Stelle. Un lavoro duro, ostacolato da chi non si rassegna a lasciare sotto terra le fonti energetiche fossili, inquinanti e pericolose per la ... Leggi su ilblogdellestelle

