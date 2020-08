Il Napoli ha preso Gabriel: le cifre dell'affare. L'ufficialità arriverà dopo la cessione di Koulibaly (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Napoli ha già individuato l'erede di Kalidou Koulibaly. Si tratta del difensore del Lille, Gabriel. Costo dell'operazione: 25 milioni. Leggi su 90min

