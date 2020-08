Il musical sulla principessa Diana arriverà su Netflix prima del debutto a Broadway (Di mercoledì 12 agosto 2020) La notizia ha del clamoroso: Diana: A New musical sarà disponibile in streaming su Netflix prima del debutto a Broadway, previsto per il 25 maggio 2021. La produzione firmata David Bryan e Joe DiPietro e ispirata alla vita della compianta Diana Spencer avrebbe dovuto svelarsi al pubblico del Longacre Theatre il 2 marzo 2020, ma le attività dell'intero settore sono state interrotte pochi giorni prima a causa del repentino aggravarsi della pandemia da Coronavirus negli Stati Uniti. La notizia del cambio di scenario per una delle più attese nuove produzioni di Broadway non ha precedenti. Il musical, diretto da Christopher Ashley, sarà filmato nel corso di un'esibizione a porte chiuse al ... Leggi su optimagazine

paraparasilvia : Sto leggendo ROBE sulla quinta di Lucifer e sto mettendo insieme dei punti per l'episodio musical che raga - theWiseMag_ : In seguito al grande successo ottenuto a Broadway, @HamiltonMusical sbarca sulla piattaforma @DisneyPlusIT, raccont… - lanuovariviera : Nella storica Fortezza di Acquaviva il musical sulla vita di Salvo D'Acquisto - BlackTristan : Nemmeno un'orgia a 12 della Lucas Entertainment potrà mai essere gay come un film musical spagnolo sulla discografi… - Screenweek : #OnceonThisIsland un nuovo musical in arrivo su #DisneyPlus Dopo Hamilton, un altro spettacolo di Broadway arriverà… -

Ultime Notizie dalla rete : musical sulla Diana: il musical debutterà su Netflix, anticipando la première di Broadway Cinematographe.it - FilmIsNow Stasera a San Bartolomeo al Mare musica in piazza

Prosegue a San Bartolomeo al Mare la rassegna “è ancora estate”. Stasera con Paolo Bianco e Simone Molardi musica alle ore 21.30 in piazza Torre Santa Maria. Prosegue con Paolo Bianco e Simone Molardi ...

Cremona, al via i Venerdì d'agosto: musica e cultura per le strade del centro

Cremona, 12 agosto 2020 - Battesimo del fuoco venerdì per i Venerdì d'agosto. Parte questa nuova iniziativa promossa dal Comune di Cremona, d’intesa con il DUC (Distretto Urbano del Commercio), per co ...

Prosegue a San Bartolomeo al Mare la rassegna “è ancora estate”. Stasera con Paolo Bianco e Simone Molardi musica alle ore 21.30 in piazza Torre Santa Maria. Prosegue con Paolo Bianco e Simone Molardi ...Cremona, 12 agosto 2020 - Battesimo del fuoco venerdì per i Venerdì d'agosto. Parte questa nuova iniziativa promossa dal Comune di Cremona, d’intesa con il DUC (Distretto Urbano del Commercio), per co ...