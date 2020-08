Il Molinara ha scelto il nuovo tecnico: torna un ex mai dimenticato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLo aveva promesso mister Ciro Mauro: “Continuerei ad allenare solo una delle squadre del mio cuore”. E nel suo cuore, tra l’Internazionale e la Forza e Coraggio, c’è sicuramente il Molinara. Così il tecnico sannita torna dove è stato benissimo. Il presidente Giuseppe Girolamo gli ha affidato nuovamente la panchina della squadra da lui diretta. Una scelta di cuore, ma anche un segnale importante, di continuità, da parte della compagine sannita. Nel giro di pochi giorni, il Molinara ha salutato il tecnico Mino Forgione e due atleti importanti come capitan Claudio Mastrodonato e Alessandro Iuliano. Aria di smobilitazione? Neanche per scherzo, il presidente Girolamo rilancia, affidandosi ad un ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Molinara scelto Il Molinara ha scelto il nuovo tecnico: torna un ex mai dimenticato anteprima24.it