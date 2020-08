Il ministro Speranza firma ordinanza anti-covid: 'Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con Tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla ... Leggi su leggo

vaticannews_it : #11agosto #SantaChiara: ll ministro generale dei Frati minori scrive alle Clarisse: “Aiutateci a perseverare nella… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - fanpage : Ultim'ora La nuova ordinanza del ministro Speranza. - alessandro1846 : RT @gs_doo: @VittorioSgarbi @Gfbrt @stampasgarbi @Adnkronos Questa ignorante venduta alla big Pharma pur di continuare a prendere ....per t… - MaeyCat : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Croazia,… -