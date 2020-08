Il governo pensa alla mascherina obbligatoria anche all’aperto per limitare il contagio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ci risiamo. Con l’inevitabile aumento dei contagi da coronavirus nelle ultime settimane anche in Italia e con i continui scambi tra Paesi che presentano una situazione epidemiologica più complessa rispetto a quella presente nel nostro, il governo sta pensando a delle misure correttive per ovviare a questa deviazione della curva dei contagi, che sembra sfuggire a più di qualche controllo. In modo particolare, si starebbe pensando di rendere obbligatoria la mascherina all’aperto per ovviare agli assembramenti che si registrano in alcuni punti del Paese, come le spiagge ma anche le piazze e i centri cittadini. LEGGI anche > Numeri coronavirus 12 agosto, cosa c’è di positivo e di negativo mascherina ... Leggi su giornalettismo

Piu_Europa : 'Siamo già a 100 miliardi di debito aggiuntivo in questo periodo di lockdown e viaggiamo trionfalmente verso i 2500… - HMannione : RT @HMannione: @virginiaraggi @matteosalvinimi Pensa ai tuoi Kompari di governo ... ti ricordi di Lusi ? Margherita ... e tanto altro ... C… - Savj1951 : RT @Rosy87234986: @jack_piccardo @MeryQ12 @leonemaschio @nuvola1000 @lunastorta13 @Tiziana20202020 @claudio_2022 @Claudoc3 @chiossimanuela2… - Filomen30847137 : RT @Rosy87234986: @jack_piccardo @MeryQ12 @leonemaschio @nuvola1000 @lunastorta13 @Tiziana20202020 @claudio_2022 @Claudoc3 @chiossimanuela2… - AlexTheMod : RT @giornalettismo: Contagi da #coronavirus ancora su. Il governo, ora, pensa a delle contromisure -