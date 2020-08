Il Genoa si schiera a fianco dell’Atalanta: «Questa sera tifiamo Italia» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Genoa Questa sera scenderà in campo a fianco dell’Atalanta come evidenza un tweet del club ligure – FOTO L’Atalanta Questa sera contro il Paris Saint Germain sarà spinta da tantissimi tifosi Italiani che proveranno a dare il loro supporto all’unica squadra Italiana rimasta in Champions League. A fare il tifo per la Dea ci sarà sicuramente il Genoa, che ha espresso, sul proprio account ufficiale Twitter, la propria vicinanza all’avversario orobico. 🇮🇹 Questa sera noi tifiamo Italia! #AtalantaPSG pic.twitter.com/DBnkZ5KOxs — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 12, ... Leggi su calcionews24

L’Atalanta questa sera contro il Paris Saint Germain sarà spinta da tantissimi tifosi italiani che proveranno a dare il loro supporto all’unica squadra italiana rimasta in Champions League. A fare il ...

Lo stato maggiore spallino era al completo, ieri. Il patron Simone Colombarini, il presidente Walter Mattioli, il d.g. Andrea Gazzoli ed il d.s. Giorgio Zamuner schierati uno a fianco dell’altro. Legg ...

