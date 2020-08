Il Garante della privacy apre istruttoria su come l’Inps ha gestito i dati dei beneficiari del bonus 600 euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) I nomi dei politici che hanno chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro possono essere resi pubblici, come chiarito martedì dalla stessa authority che vigila sulla privacy. Altra cosa, però, è la diffusione di notizie non circostanziate seguita dal balletto su quali siano i partiti di appartenenza dei deputati coinvolti. Per questo il Garante per la protezione dei dati personali questa mattina ha inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria sulla metodologia seguita dall’Istituto rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie diffuse al riguardo. Il Garante chiede all’Inps di conoscere, in particolare, quale sia la base giuridica del ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - PaolaPisano_Min : Con il chiarimento diramato dal Garante della Privacy @immuni_app rappresenta l'unica applicazione di contact traci… - repubblica : Bonus Inps, il Garante della privacy: 'Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo' - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: Il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria sullo scandalo bonus - AndreaLisi15 : RT @Marinotoma: #Monti che si dovrà occupare della nostra sanità. Praticamente come nominare Annamaria #Franzoni garante per l’infanzia. #O… -

Ultime Notizie dalla rete : Garante della Il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria sullo scandalo bonus AGI - Agenzia Italia Privacy: è violata con indirizzi email in chiaro?

Indirizzo di posta elettronica: si può mettere in chiaro in una comunicazione con più destinatari? L’email è un dato personale? Chi fornisce il proprio indirizzo email a un’altra persona dà un recapit ...

Bonus 600 euro per il Covid, Garante della privacy apre una istruttoria: inviata richiesta di informazioni all’Inps

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Istituto rispetto al trattamento d ...

Indirizzo di posta elettronica: si può mettere in chiaro in una comunicazione con più destinatari? L’email è un dato personale? Chi fornisce il proprio indirizzo email a un’altra persona dà un recapit ...Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Istituto rispetto al trattamento d ...