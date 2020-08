Il figlio di Nina Moric sta male? Lei spaventa: “Non posso prometterti che ti salverò…” (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questo non sembra essere un periodo molto semplice per Nina Moric considerando l’ultimo contenuto che ha pubblicato su suo figlio Carlos. Sono diversi giorni che la modella sta sfoggiando sguardi tristi e malinconici sul suo profilo Instagram. Per tale ragione, molte persone stanno cominciando a pensare che ci sia qualcosa che non va. Lei non è stata molto chiara, ma le sue ultime dichiarazioni hanno generato una grande preoccupazione. Il preoccupante post di Nina Moric sul figlio Tra le recenti Instagram Stories, Nina Moric ha pubblicato una FOTO che riprende suo figlio. A corredo dell’immagine c’è una didascalia alquanto preoccupante. Nello scatto, Carlos è ripreso di spalle, ... Leggi su kontrokultura

