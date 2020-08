Il Festival di Sanremo potrebbe non tenersi all’Ariston (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo 44 anni il Festival di Sanremo potrebbe non tenersi presso la storica location del Teatro Ariston. La kermesse musicale più famosa d’Italia cambia sede? L’indiscrezione è di quelle importanti, per un certo verso anche clamorose. L’edizione numero 71 del Festival di Sanremo potrebbe cambiare casa per la prima volta dopo 44 anni. A quanto emerge dall’organizzazione della kermesse musicale principale nel nostro Paese. E in tutto ciò le norme anti Covid potrebbero non entrarci nulla. O non sarebbero il motivo principale dello spostamento della sede. Da anni infatti si parla di un possibile addio al famoso teatro cittadino, ma per l’edizione 2021 il cambio di sede potrebbe diventare ... Leggi su bloglive

td_giuseppe : RT @m_muntoni: elodie: tre album consecutivi in top 10, 6 singoli in top 20, 4 numero #1 consecutive nella classifica radio, 5 dischi d’oro… - bleedsjellly : RT @m_muntoni: elodie: tre album consecutivi in top 10, 6 singoli in top 20, 4 numero #1 consecutive nella classifica radio, 5 dischi d’oro… - itwasapi : RT @m_muntoni: elodie: tre album consecutivi in top 10, 6 singoli in top 20, 4 numero #1 consecutive nella classifica radio, 5 dischi d’oro… - duecinque04 : RT @m_muntoni: elodie: tre album consecutivi in top 10, 6 singoli in top 20, 4 numero #1 consecutive nella classifica radio, 5 dischi d’oro… - mumba_ex : RT @m_muntoni: elodie: tre album consecutivi in top 10, 6 singoli in top 20, 4 numero #1 consecutive nella classifica radio, 5 dischi d’oro… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo Per la prima volta dopo 44 anni il Festival di Sanremo potrebbe non essere all’Ariston Il Fatto Quotidiano Il Festival di Sanremo potrebbe non tenersi all’Ariston

Dopo 44 anni il Festival di Sanremo potrebbe non tenersi presso la storica location del Teatro Ariston. La kermesse musicale più famosa d’Italia cambia sede? L’indiscrezione è di quelle importanti, pe ...

Diodato, prosegue il tour estivo: il 15 agosto appuntamento al Cinzella Festival di Grottaglie

Proseguono con grande successo gli appuntamenti musicali del cantautore pugliese Diodato che il 15 agosto sarà in concerto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA). Il 2020 è un anno eccezionale per DIOD ...

Dopo 44 anni il Festival di Sanremo potrebbe non tenersi presso la storica location del Teatro Ariston. La kermesse musicale più famosa d’Italia cambia sede? L’indiscrezione è di quelle importanti, pe ...Proseguono con grande successo gli appuntamenti musicali del cantautore pugliese Diodato che il 15 agosto sarà in concerto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA). Il 2020 è un anno eccezionale per DIOD ...