Il disinfettante da indossare al polso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un dispositivo anti Covid-19 da indossare al polso che non ha lancette né applicazioni collegate ma utile per il servizio che assicura e per il relativo funzionamento. Così si presenta WatchOut, che nelle forme sembra un orologio ma che invece al cinturino in gomma abbina una boccetta portatile con disinfettante da usare per igienizzare le mani e allontanare il rischio di infezioni, non solo al coronavirus ma pure alle molte altre meno rischiose e note al grande pubblico. Un rimedio efficace in tutte le situazioni in cui non ci sia un bagno, un rubinetto e del sapone cui ricorrere, perché è stato progettato per funzionare con una sola mano: basta orientare lo spray nella direzione desiderata, premere per far fuoriuscire una modica quantità di disinfettante e strofinare le mani. Il team ... Leggi su wired

