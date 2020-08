Il decalogo di Farah Liz Pallaro: «Non c’è successo professionale senza amore» (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Siamo stati cresciuti in una società che ci spinge verso l’esterno, ci proietta verso gli altri, dando spesso in mano a loro il potere delle nostre scelte: chiediamo agli altri di darci quello che non siamo in grado di dare a noi stessi». Farah Liz Pallaro, prima stilista, oggi «self-care mentor» e autrice del libro Fashion. Business.Spirituality, lavora con le persone proprio perché raggiungano la piena consapevolezza delle proprie possibilità e potenzialità: «Cerco di accompagnare in uno sviluppo personale, soprattutto chi lavora nel mondo della moda, di cui ben conosco le dinamiche: è un ambiente iperstimolante, che richiede sempre grande creatività, gioca con le emozioni e costringe a prendere spesso decisioni veloci. Non bisogna, però, rimanerne schiacciati e se si sbrogliano alcuni nodi, si possono creare ambienti lavorativi più sani e un’industria più virtuosa. Il nostro GPS interno ci porta sempre a destinazione, bisogna solo imparare a seguirlo». Leggi su vanityfair

