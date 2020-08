Il consigliere leghista e i commenti sul bonus 600 euro misteriosamente spariti dalla sua pagina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Riccardo Barbisan è uno dei consiglieri regionali del Veneto che ha ammesso di aver preso il bonus 600 euro Partite IVA specificando che il tutto è successo per colpa del suo commercialista (ah! Questi infidi commercialisti!) e che ha poi bonificato l’intera cifra al comune di Treviso: «Il 5 maggio ricevo 600 euro dall’Inps. Non capisco cosa siano, chiamo la banca, chiamo il commercialista cui ho affidato da tempo le mie credenziali Inps e lui mi spiega “è il bonus, ho fatto richiesta e te l’hanno concesso”. Esattamente il giorno dopo, ho i bonifici che lo provano, verso l’intera somma sul conto corrente che in Comune a Treviso – io sono anche consigliere comunale – avevamo aperto per le ... Leggi su nextquotidiano

Davide : La storia del consigliere leghista fiorentino Ubaldo Bocci, che dice di aver «chiesto il bonus per fare beneficenza… - fattoquotidiano : Migranti, consigliere leghista del Friuli: “Io gli sparerei”. È polemica a Montecitorio e il centrosinistra chiede… - HuffPostItalia : Consigliere leghista a esponenti Casapound: 'I migranti? Io gli sparerei'. Poi si scusa - aural85 : RT @Pinucci63757977: Quello col Capitano è Matteo Gagliasso, ingegnere e consigliere regionale piemontese leghista che ha malauguratamente… - giovannidalloli : 'caso di Ubaldo Bocci, consigliere comunale leghista di Firenze che ha appunto dichiarato di aver devoluto la somma… -