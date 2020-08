Il commercialista che spiega le bugie dei furbetti del bonus 600 euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ieri un nutrito gruppo di percettori del bonus 600 euro per le partite IVA ha incolpato il proprio commercialista per aver fatto richiesta a sua insaputa. Oggi Giorgio Luchetta, vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Commercialisti, spiega che si tratta di una bugia: «Il commercialista è ancora, dopo tutti questi anni, un capro espiatorio: sono basito». A parlare è Giorgio Luchetta, vicepresidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti. Il nodo è quello che da giorni anima il dibattito politico: la vicenda dei deputati che hanno chiesto il bonus Covid. E, in particolare, la scelta di difendersi attribuendo la decisione al commercialista. Come hanno fatto Ubaldo Bocci, ... Leggi su nextquotidiano

Bonus onorevoli senza privacy

Il Garante della privacy ha chiesto al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, di pubblicare i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus Covid per le partite Iva. «La privacy non è d'ostacolo alla ...

