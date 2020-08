Il Collezionista di Ossa, Terza Puntata: Amelia Rischia La Vita! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Collezionista di Ossa, trama Terza Puntata: l’assassino torna a mietere vittime e Lincoln ed Amelia provano a mettersi sulle sue tracce. Intanto il caso di Harrison cattura la loro attenzione e mette a rischio la vita dell’investigatrice… Il Collezionista di Ossa, durante la Terza Puntata, promette di appassionare moltissimo i telespettatori. L’assassino a cui la fiction deve il nome sta infatti per fare il suo grande ritorno a New York. Lincoln stavolta vuole smascherarlo a tutti i costi e dalla sua parte c’è Amelia. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Collezionista di Ossa: dove eravamo rimasti I ... Leggi su uominiedonnenews

