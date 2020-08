Il centrodestra si distingua dall’antipolitica grillina (Di mercoledì 12 agosto 2020) In merito al referendum sul taglio dei parlamentari si osserva un silenzio pavido nel timore di essere sommersi, per il solo fatto di ipotizzare una discussione ragionata e contraria alla riforma costituzionale, dallo sciame di deplorazione allevato nell'alveare demagogico dei 5 Stelle. Sta operando una sorta di dissuasione dialettica con i partiti disponibili a segare il ramo su cui sono seduti. È vero, la stragrande maggioranza del Parlamento ha votato la norma suicida. Il Pd, dopo tre votazioni contro la riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, alla quarta e decisiva conta si è convertito all'amputazione della rappresentanza solo perché nel frattempo era nato il governo Conte bis nella nuova ed incestuosa alleanza pentastellata. In sostanza i Dem hanno pagato una dazione politica ai 5 Stelle per poter riconquistare l'incarico di governo, ... Leggi su nicolaporro

Roma, 24 lug. (askanews) - "Sull'utilizzo del Recovery Fund occorre evitare bizantinismi procedurali e lungaggini parlamentari. Si promuova piuttosto un confronto fra maggioranza e opposizione su come ...

