Il cavallo morto di caldo alla Reggia di Caserta, Europa Verde denuncerà il titolare della carrozza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una foto terribile, che sta facendo il giro dei social network. Un cavallo morto a Caserta, nel parco della Reggia, stramazzato al suolo per il troppo caldo, in questa giornata da bollino rosso in diverse zone d’Italia. Sullo sfondo, due bambini con le braccia ai fianchi, che guardano perplessi quello che sta accadendo davanti ai propri occhi. La denuncia dell’accaduto parte direttamente dal consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli. Europa Verde, il movimento nato in concomitanza con le elezioni europee, ha annunciato dei provvedimenti nei confronti del titolare della carrozza trainata dal cavallo. LEGGI ANCHE > La giovanile ... Leggi su giornalettismo

