Il caldo torrido, il peso dei turisti: l'assurda morte del cavallo alla Reggia di Caserta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un cavallo destinato al trasporto dei turisti è morto questa mattina alla Reggia di Caserta. A darne notizia è stato l'Enpa: «Ancora una morte senza senso per business, per il gusto di far divertire i turisti e magari scattare un selfie. È morto questa mattina un cavallo che trainava una botticella destinata ai turisti nella Reggia di Caserta, probabilmente a causa del caldo torrido. L'Ente Nazionale Protezione Animali, da sempre impegnato per contrastare questo insensato mercimonio perpetrato ai danni di cavalli resi schiavi, farà tutto il necessario attraverso il suo studio legale perché i colpevoli di questo scempio paghino ... Leggi su iltempo

coldiretti : Con il caldo torrido che sfiora i 40 gradi è allarme colpi di calore e ustioni per frutta e verdura pronte alla rac… - ddncst : RT @tempoweb: La furia degli animalisti: 'Basta con le botticelle' #cavallo #reggiadicaserta #tragedia #animali #12agosto - tempoweb : La furia degli animalisti: 'Basta con le botticelle' #cavallo #reggiadicaserta #tragedia #animali #12agosto… - CristinaLivetti : @rossotizianox Sfruttano i cavalli per denaro, per trasportare i turisti con questo caldo torrido. Vergogna non so… - CapuanoRoberto : RT @AssociazioneAlf: ??? È morto. È stramazzato al suolo per il caldo torrido. Era un cavallo costretto a trainare la carrozzella per turist… -