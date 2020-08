Il bollettino sul Coronavirus oggi 12 agosto della Protezione Civile in Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia: ieri i nuovi positivi erano 402, oggi sono 481 mentre i morti sono dieci. Sono 236 i guariti. A zero casi ci sono la Provincia Autonoma di Trento, la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata. Ci sono 53 pazienti in terapia intensiva (4 in più di ieri) mentre i ricoverati con sintomi sono 779 (ieri erano 801). Il bollettino sul Coronavirus oggi 12 agosto in Italia della Protezione Civile Come sono ripartiti i nuovi casi nelle Regioni: in Lombardia ... Leggi su nextquotidiano

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, #10agosto, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su parte di Lombardia e Puglia. ?? Consulta i… - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi 12 agosto della Protezione Civile in Italia) Playhitmusic -… - g_brunella : RT @Miti_Vigliero: Il bollettino sul Coronavirus oggi 12 agosto in Italia della Protezione Civile Ieri i nuovi positivi erano 402, oggi so… - GiancarloGarci6 : RT @neXtquotidiano: Il bollettino sul #Coronavirus oggi 12 agosto in Italia della Protezione Civile Ieri i nuovi positivi erano 402, oggi… - Obiettiv0 : RT @neXtquotidiano: Il bollettino sul #Coronavirus oggi 12 agosto in Italia della Protezione Civile Ieri i nuovi positivi erano 402, oggi… -