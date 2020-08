Il Barcellona annucia: “Un giocatore positivo al Covid-19” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo l’ Atletico Madrid, scatta l’allarme Covid-19 anche nel Barcellona. Attraverso un comunicato ufficiale la società catalana ha annunciato la positività al tampone per il virus di uno dei suoi giocatori. L’interessato, di cui non sono state rese note le generalità ma che comunque è asintomatico e in buone condizioni di salute, non è entrato in contatto con il resto della squadra in procinto di partire per Lisbona, dove venerdì sera sfiderà il Bayern Monaco nel match valido per i quarti di finale di Champions League. Bensì fa parte del gruppo di nove giocatori arrivati per prepararsi al ritiro pre- campionato della prossima stagione, quindi uno tra Rafinha, Alena, Pedri, Trincao, Oriol Busquets, Miranda, Matheus, Wague e Todibo. Atletico Madrid, nuova tegola: due positivi ... Leggi su sport.periodicodaily

