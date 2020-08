I ragazzi positivi al Coronavirus dopo il viaggio a Malta: «Nessuno indossava la mascherina» – L’intervista (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Avevamo scelto Malta perché c’erano pochi contagi e, invece, siamo stati sfortunati». A parlare a Open è uno dei ragazzi di 18 anni rientrati da Malta e poi risultati positivi al Covid-19. Ci chiede di restare anonimo ma parla a nome di tutta la comitiva e lo fa per la prima volta. «Uno dei miei amici aveva già programmato il tampone al suo rientro. Quando ha saputo il risultato, siamo subito corsi in ospedale. Fatto il tampone, ci siamo barricati a casa e non siamo più usciti». Adesso il 18enne, da sempre asintomatico, così come gli altri compagni di viaggio, è chiuso nella sua camera dove misura continuamente la temperatura corporea: «Mi passano il cibo dalla finestra, sono segregato qui. È bruttissimo» ci ... Leggi su open.online

