I nomi di chi ha preso il bonus verranno fuori, ma io vorrei sapere chi li ha candidati (Di mercoledì 12 agosto 2020) vorrei conoscere le loro passioni, ne hanno qualcuna? Il senso che danno alla vita propria e a quella degli altri, la ragione che li ha fatti candidare. E vorrei chiedere a chi li ha candidati: ma li avete visti? Sapete chi sono, come vivono, cosa pensano, cosa vogliono? Oppure avete arraffato persone per completare il numero dei candidati in lista e arraffare qualche voto in più? E chi li ha votati, tanti di noi che hanno scelto di dare la propria fiducia a questi tipetti, hanno pensato almeno per un attimo il senso della loro scelta? Assistiamo a una formidabile operazione di auto-sputtanamento della politica e delle istituzioni che sia mai venuta fuori. Gli autori fondano l’opera di discredito sulla miserabile cifra di seicento euro che insieme è l’unità di misura ... Leggi su ilfattoquotidiano

