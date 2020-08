I cameo inaspettati delle celebs nei videoclip musicali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vi è mai capitato di essere talmente in fissa con una canzone al punto da continuare a premere il tasto riproduzione continua? A me sì, of course. L’altro giorno, ho ascoltato una vecchia playlist su Spotify e mi sono ricordata che, un paio di estati fa, il mio tormentone preferito era Havana di Camila Cabello. Così, per curiosità, sono andata a rivedermi il videoclip del 2017. Wait, fermi tutti: ovviamente ai tempi non me ne ero minimamente accorta ma, sorpresa delle sorprese, tra i protagonisti ho riconosciuto subito Noah Centineo. Whaaat? Ok, forse all’epoca non era ancora così famoso o forse i miei occhi non erano ancora stati rapiti dalla sua folgorante bellezza (non avevo ancora scoperto Tutte le volte che ho scritto ti amo, va detto). Fatto sta che, da quel momento, sono andata a cercare quali altre celebs avessero preso parte ai video musicali di alcune delle mie popstar preferite. Eccole qui, ve le aspettavate? Leggi su vanityfair

