Howard e il destino del mondo, da flop conclamato a cult generazionale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chissà che cosa passa nella testa di George Lucas, quando gli capita tra le mani il fumetto Marvel di Howard the Duck (Howard il Papero), scritto da Steve Gerber e disegnato da Val Mayerik per la prima volta nel 1973? In Italia apparirà, ma rinominato, come Orestolo il papero sugli albi pubblicati dall’Editoriale Corno. A ogni modo, secondo quanto viene raccontato, Lucas ne è letteralmente rapito, tipo un bambino di fronte alla vetrina di un negozio di giocattoli. E si tuffa quasi immediatamente nell’idea di produrlo con la Lucasfilm. Il che lo rende il primo personaggio Marvel trasposto in un film, ma è un vero disastro al botteghino e piovono Razzie Awards da ogni dove. Giusto per riassumere ai minimi termini la trama: un papero antropomorfo e scorbutico (chissà poi ... Leggi su wired

walterwhiteITA : Howard e il destino del mondo, da flop conclamato a cult generazionale - DanieleScarpini : Howard e il destino del mondo dal al cinema - MattiNicola : @atKorovaMilkBar E adesso questo... Howard e il destino del mondo - ombrerosse_ : No rega dopo i Goonies danno 'Howard e il destino del mondo.' Non ce la faccio... - ellieBlackSky : Stasera iris del tutto on fire Prima I Goonies e adesso Howard e il destino del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Howard destino Howard e il destino del mondo (1986) Recensione quinlan.it Howard, la recensione del documentario sulla vita di Ashman su Disney+

Aveva vinto due Oscar, di cui uno postumo, e aveva messo in fila le parole che innumerevoli volte ci siamo ritrovati a cantare, soprattutto se tra i Classici Disney che preferiamo ci sono quelli del R ...

Le concept art di Moebius per il film “Willow” di Ron Howard

Nella seconda metà degli anni Ottanta, Jean Giraud – noto anche con il nome d’arte di Moebius – realizzò le concept art per il film fantasy Willow diretto da Ron Howard e basato su un soggetto di Geor ...

Aveva vinto due Oscar, di cui uno postumo, e aveva messo in fila le parole che innumerevoli volte ci siamo ritrovati a cantare, soprattutto se tra i Classici Disney che preferiamo ci sono quelli del R ...Nella seconda metà degli anni Ottanta, Jean Giraud – noto anche con il nome d’arte di Moebius – realizzò le concept art per il film fantasy Willow diretto da Ron Howard e basato su un soggetto di Geor ...