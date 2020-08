"Ho sentito il richiamo della foresta". Ilaria D'Amico, dopo 18 anni ribaltone a Sky: addio calcio, la sua svolta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D'Amico lascia lo sport in tv. La giornalista, compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon, annuncia al Corriere dello Sport la sua svolta professionale e di vita: "dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova". Impossibile, spiega, portare avanti il doppio impegno: "L'ho fatto per anni ma non potrei ora, con la mia vita che è piena di cose belle, tra cui una famiglia abbastanza complessa, allargata. Voglio puntare su un solo obiettivo. Oggi, dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l'essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Avrò un solo nuovo figlio ... Leggi su liberoquotidiano

shepherdbenj : @aIIenharris Ho sentito il richiamo degli Shepherd - meounie : @juniesolo super viva, ho sentito il richiamo di questo tweet . - AGVSTD2_ : seokjin ovviamente ha sentito il richiamo di yoongi e si è fatto vivo su weverse - schnitzlerrr : Sto leggendo ogni genere di fesseria pur di difender gov.: prima urgenza impediva tetto (mai sentito parlare di aut… - softsyoungk : okay ho visto solo fin'ora la live perché devo tornare a casa ma volevo dire che jae ha ragione se personificassimo… -

Ultime Notizie dalla rete : sentito richiamo Ilaria D'Amico, addio calcio a Sky: "Ho sentito il richiamo della foresta", il suo nuovo programma in tv Liberoquotidiano.it Ilaria D'Amico, addio calcio a Sky: "Ho sentito il richiamo della foresta", il suo nuovo programma in tv

Ilaria D'Amico lascia lo sport in tv. La giornalista, compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon, annuncia al Corriere dello Sport la sua svolta professionale e di vita: "Dopo 23 anni che me ne ...

Ilaria D’Amico lascia lo sport: «Sento il desiderio di una nuova avventura»

Ilaria D’Amico non condurrà più programmi a tema calcio. Questa la notizia data dalla stessa compagna di Buffon attraverso un’intervista al Corriere della Sera. Le sue parole. ADDIO AL CALCIO – «Il lo ...

Ilaria D'Amico lascia lo sport in tv. La giornalista, compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon, annuncia al Corriere dello Sport la sua svolta professionale e di vita: "Dopo 23 anni che me ne ...Ilaria D’Amico non condurrà più programmi a tema calcio. Questa la notizia data dalla stessa compagna di Buffon attraverso un’intervista al Corriere della Sera. Le sue parole. ADDIO AL CALCIO – «Il lo ...