“Ho avuto tanta paura”. Francesca Cipriani, parole inaspettate sulla sua salute (Di mercoledì 12 agosto 2020) Soltanto alcune settimane fa la showgirl Francesca Cipriani è stata al centro di una vicenda abbastanza particolare. Infatti, mentre era intenta a farsi scattare alcune foto durante uno shooting fotografico, sono intervenuti i vigili. Visto che era in intimo, erano giunte alcune segnalazioni da parte dei passanti, che volevano la sospensione dello stesso. La donna è stata in grado di convincere gli agenti, che hanno dunque accettato le motivazioni evitandole di comminare una multa. Nelle ultime ore ha invece dato vita ad alcune storie Instagram, che hanno messo tutti in allarme. Le sue affermazioni social hanno tenuto tutti davvero con il fiato sospeso perché ci sarebbero alcune problematiche di natura fisica. La Cipriani l’abbiamo sempre conosciuta per il suo modo di fare decisamente allegro e solare, ma ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : @original_igi @fattoquotidiano Ah guardi, mai avuto problemi a 'mettere la busta paga'. Con tutte le tasse che ho p… - vitocrimi : Ho avuto l'onore di condividere una legislatura con #SergioZavoli. Uomo di alti principi e valori, acuto, mai retor… - AlbertoAirola : É mancata una persona per bene, un grande maestro di reportage e documentari tv, un grande giornalista con cui ho a… - MINSGURU_ : @jeonj0197 Ho comprato map of the soul 7 e answer 4 mesi fa e non ho avuto il coraggio di toccare nulla HAHAHAHAHA - DelHicham : RT @simonestenti: Ho avuto il privilegio di vedere la gioia della sua famiglia quando ha firmato per la Juve: padre, madre e fidanzata con… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho avuto Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera