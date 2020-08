Hitchcock “Gli Uccelli” |Recensione, e trama di un lavoro caotico (Di mercoledì 12 agosto 2020) I corvi, gli uccelli neri ed enormi che da che sono in Polonia popolano le mie giornate, si animano, uno per uno, nel cortile della scuola sopra Bodega Bay. Sono evocati dalla filastrocca cantata dai bambini, o attirati dal bagliore verde della gonna e della giacca abbinate di Tippi Hedren, o forse attirati dal profumo pungente della sua sigaretta accesa.Sarà per colpa di questo film di Hitchcock che non esco in giardino a cantare, qui a Cracovia. “Si pettina i capelli, ma una volta all’anno”, cantano i bambini ignari nella loro classe. “Nickety-nackety ora, ora, ora!” In realtà non ho idea di cosa attiri gli uccelli e li faccia diventare cattivi. “Non so perché”, dice la tormentata Melanie Daniels (Hedren). “Vorrei poterlo dire”, sbotta perplesso Mitch Brenner (Rod Taylor). Tutti sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

